На Орловщине открыли новые секции самбо

Это часть масштабного проекта.

Как рассказали в пресс-службе облсовета, секции будут работать при общеобразовательных школах в Дмитровском и Троснянском районах. Их организовали в рамках проекта «Za Самбо», который реализуется силами партии «Единая Россия» и Всероссийской федерации данного вида спорта.

Всего на данный момент примерно за год на Орловщине появился 21 спортивный зал для занятий самбо. В секциях занимаются около тысячи человек. Оборудование, необходимое для занятий, также приобретается в рамках реализации проекта.

«Важно отметить, что это единственный вид спорта, где русский язык признан языком международного общения» — отметил на церемонии открытия спикер областного парламента Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»