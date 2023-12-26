На Орловщине открыли новые секции самбо

26.12.2023 | 15:30 Новости, Спорт

Это часть масштабного проекта.

Фото: oreloblsovet.ru

Как рассказали в пресс-службе облсовета, секции будут работать при общеобразовательных школах в Дмитровском и Троснянском районах. Их организовали в рамках проекта «Za Самбо», который реализуется силами партии «Единая Россия» и Всероссийской федерации данного вида спорта.

Всего на данный момент примерно за год на Орловщине появился 21 спортивный зал для занятий самбо. В секциях занимаются около тысячи человек. Оборудование, необходимое для занятий, также приобретается в рамках реализации проекта.

«Важно отметить, что это единственный вид спорта, где русский язык признан языком международного общения» — отметил на церемонии открытия спикер областного парламента Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»


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