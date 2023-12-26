В Орле заменили ёлку, раскритикованную Собчак

Новая уже собирает положительные отзывы.

Новогоднее дерево установили у КДЦ «Металлург». Работы по установке ели шли на этих выходных.

Как сообщает «Орёлтаймс», новый праздничный символ обошёлся бюджету в 1,2 миллиона рублей. Ель является искусственной. Как и полагается, дерево украшено звездой, а также гирляндами.

Судя по всему, новая ель пришлась жителям Северного района по душе – они активно делятся соответствующими фотографиями и позитивными отзывами в социальных сетях.

Отметим, что предыдущую ель, установленную перед «Металлургом», раскритиковали не только многие орловцы, но и СМИ, принадлежащее Ксении Собчак. После этого конструкцию полностью заменили. Кстати, выяснилось, что в данном случае баннер «Россетей» был использован самовольно – компания не имела к неудачной ёлке никакого отношения.

ИА «Орелград»