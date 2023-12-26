Орловца осудили за аферу с мифической квартирой

Мужчина обещал помочь знакомому, но в результате просто выманил у него деньги.

Вступило в силу решение Железнодорожного районного суда по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиненного в совершении преступления по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере). Как следует из текста приговора, в январе 2016 года к подсудимому обратился его приятель и попросил его помочь приобрести квартиру по цене ниже рыночной для своей знакомой. Подсудимый согласился, хотя, как позднее установили следствие и суд, у него не было ни намерений, ни возможности выполнить просьбу.

Однако мужчина решил нажиться и похитить деньги знакомой своего знакомого, с которой сам он лично до того момента знаком не был. Подсудимый сказал приятелю, что для выполнения просьбы ему нужно 100 000 рублей в качестве аванса за якобы оказанные им услуги по приобретению и оформлению квартиры. Он также сказал, что собирается приобрести квартиру в строящемся доме, но на самом деле мужчина, по мнению суда, просто солгал. Вскоре женщина, которая изначально и просила о помощи, передала ему под расписку запрошенную сумму, которую аферист присвоил себе. Впоследствии он продолжал выманивать у женщины деньги под разными предлогами.

Поскольку дом, где была обещана квартира, на самом деле строился, она верила, и до начала 2019 года передавала аферисту разные суммы денег в надежде на то, что квартира ей достанется по дешевке. В общей сложности мошенник выманил у своей жертвы почти 280 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимый вину признал частично, пояснив, что не совершал мошенничество. По его версии, он до последнего момента пытался завершить начатое, а вину пытался переложить на некоего своего знакомого индивидуального предпринимателя, который якобы и предлагал ему квартиру в строящемся доме, да так ничего и не выполнил.

Впрочем, суд в эту версию не поверил и наказал афериста лишением свободы на два года. данный срок был присоединен к сроку по другом приговору, ранее также вынесенному в отношении этого же гражданина по другому уголовному делу о мошенничестве. По совокупности аферист получил 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»