В Ливнах решили отдать под застройку землю за ОГИБДД

В орловском райцентре собираются заключить договор о комплексном развитии территории.

Застройщика намерены найти входе аукциона в электронной форме. Площадь участка по улице Елецкая, на который планируется заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории, – 96 869 кв. м. Возможно возведение домов высотой не более восьми этажей. Допускается размещение нежилых помещений. При этом доля офисов и магазинов на первых этажах не должна превышать 20% в общем объеме фонда, указано в проекте договора.

Предполагаемая суммарная площадь жилой застройки – не менее 13,58 тыс. кв. м, общественной – 10,2 тыс. кв. м. Часть квартир подлежит безвозмездной передаче в муниципальную собственность города Ливны.

Начальная цена электронного аукциона – 132,38 млн рублей. Заявки на участие принимаются с 28 декабря 2023 года. Шаг аукциона – 3,9 млн рублей. Подведение итогов запланировано на 29 января 2024 года.

ИА “Орелград”