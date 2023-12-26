Орловцев наказали за манипуляции с юрлицами

26.12.2023 | 16:28 Закон и порядок, Новости, Экономика

Районный суд рассмотрел сразу ряд похожих дел.

Фото: ИА «Орелград»

Все они возбуждалось по 1-й части 187-й статьи УК РФ («Сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств». Об этом рассказали в пресс-службе Заводского районного суда Орла.

Во всех делах речь шла о похожих схемах. Жители Орла регистрировали на свои имена юридические лица (ИП или ООО), выступая в роли генеральных директоров, а также регистрировали расчётные счета. Однако затем фактически передавали все «бразды правления» в руки других людей, которые и занимались реальной коммерческой деятельностью от их имени. Платой за это был процент от прибылей.

Как пояснили в суде, материалы в отношении граждан, которые занимались бизнесом от имени других людей, выделены в отдельное производство. Что касается подставных лиц, то все они признали вину.

В итоге суд назначил им серьёзные наказания – от года до двух с половиной лет лишения свободы условно, а также штрафы в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей. На данный момент часть этих приговоров уже вступила в силу, другая часть ещё может быть обжалована.

ИА «Орелград»


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