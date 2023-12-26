В облправительстве назначили ответственного за качество госуслуг

26.12.2023 | 17:35 Новости, Общество

Это Вадим Тарасов.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующий документ размещен на портале официальной правовой информации. Он утверждён Андреем Клычковым. Напомним, что Тарасов является заместителем губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам.

Теперь в нашем регионе он будет отвечать ещё и за качество услуг, которые предоставляются органами исполнительной власти и местного самоуправления. Это касается и услуг, предоставляемых в электронном виде, в том числе, через МФЦ.

Ранее правительство Орловской области сообщало, что в первой половине уходящего года в МФЦ нашего субъекта по принципу «одного окна» предоставили 144 230 государственных и муниципальных услуг. Показатель вырос на 18%. При этом ежедневная «аудитория» орловских МФЦ оценивалась примерно в 1700 человек.

ИА «Орелград»


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