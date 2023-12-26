В облправительстве назначили ответственного за качество госуслуг

Это Вадим Тарасов.

Соответствующий документ размещен на портале официальной правовой информации. Он утверждён Андреем Клычковым. Напомним, что Тарасов является заместителем губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам.

Теперь в нашем регионе он будет отвечать ещё и за качество услуг, которые предоставляются органами исполнительной власти и местного самоуправления. Это касается и услуг, предоставляемых в электронном виде, в том числе, через МФЦ.

Ранее правительство Орловской области сообщало, что в первой половине уходящего года в МФЦ нашего субъекта по принципу «одного окна» предоставили 144 230 государственных и муниципальных услуг. Показатель вырос на 18%. При этом ежедневная «аудитория» орловских МФЦ оценивалась примерно в 1700 человек.

ИА «Орелград»