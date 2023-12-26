Под Орлом водитель бросил пострадавшую пассажирку

Авария произошла накануне.

ДТП случилось на трассе «Болхов-Мценск-Новосиль» на территории Новосильского района в 12 часов 20 минут. Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

70-летний водитель ехал на «Дэу Нексии» со стороны села Чулково в сторону села Становое. Он съехал с дороги на обочину и перевернулся.

Его 45-летняя пассажирка получила телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила её во Мценскую ЦРБ. Пострадавшую пришлось госпитализировать.

«Водитель транспортного средства «Дэу Нексия» скрылся с места ДТП», – отметили в дорожной инспекции.

Всего за сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП. Эта авария была единственной, где пострадали люди.

ИА «Орелград»