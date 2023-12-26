В Орловской области создадут единый центр занятости

Сейчас в регионе их 26.

Новость сообщили в Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Модернизацию планируется завершить в 2024-м году. В её рамках все региональные центры занятости объединят в одно юридическое лицо. Работа ведётся в рамках национального проекта «Демография».

Также в центрах занятости обновляют фасады зданий, техническое оснащение, условия и алгоритмы самой деятельности. Одна из поставленных задач – увеличить базу активных работодателей и клиентопоток, снизив при этом среднее время трудоустройства.

На данный момент все центры занятости в Орловской области прошли техническое обновление. 13 из них установили электронную очередь. Наиболее существенно изменились центры Заводского района Орла и Мценского района, отметили в департаменте.

ИА «Орелград»