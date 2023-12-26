В Орловскую областную больницу поступила новая техника

Она предназначена для диагностики.

Оборудование поступило в патологоанатомическое отделение. Оно будет использоваться для анализа на гистологию, который является очень важным, в том числе, при подозрениях на злокачественные опухоли. Анализы будут делать в пользу хирургического, эндоскопического, гинекологического и других отделений больницы.

Медики получили современный микроскоп, три автоматизированных ротационных микротома и новый термостат. Новое оборудование позволит улучшить работу по части диагностики заболеваний и уточнения диагноза.

Как сообщают «Вести-Орёл», за весь уходящий год в отделении выполнено 53 тысячи исследований.

ИА «Орелград»