В Орловскую областную больницу поступила новая техника

26.12.2023 | 14:16 Медицина, Новости

Она предназначена для диагностики.

Областная клиническая больница. Фото: ИА «Орелград»

Оборудование поступило в патологоанатомическое отделение. Оно будет использоваться для анализа на гистологию, который является очень важным, в том числе, при подозрениях на злокачественные опухоли. Анализы будут делать в пользу хирургического, эндоскопического, гинекологического и других отделений больницы.

Медики получили современный микроскоп, три автоматизированных ротационных микротома и новый термостат. Новое оборудование позволит улучшить работу по части диагностики заболеваний и уточнения диагноза.

Как сообщают «Вести-Орёл», за весь уходящий год в отделении выполнено 53 тысячи исследований.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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