После запуска трамвая №4 в Орле решили отремонтировать пути

Подрядчика нашли с помощью запроса котировок.

На отбор, организованный Спецавтобазой, была подана лишь одна заявка. Контракт на аварийно-предупредительный ремонт трамвайных путей планируют заключить с ООО “Железнодорожная строительная компания” из Санкт-Петербурга (в стадии «подписание заказчиком» в ГИС «Закупки»). Цена работ – 4 219 786 рублей 65 копеек.

В течение трех дней подрядчик должен провести работы на участках:

– ул. Пушкина кольцо;

– вокзал, кольцо;

– школа 35, кольцо;

– ул. 1-я Курская от ул. Ливенская до ул. Молдавская;

– ул. Грузовая от ул. Лесная до ул. Сторо-Московская;

– ул. Пушкина от ул. Емельяна Пугачева до ул. Ляшко;

– ул. Старо-Московская от ул. Старо-Московской д.26 до ул. Пушкина.

Напомним, трамвай №4, курсирующий от школы №35 до вокзала, вернулся на маршрут 20 декабря. Подрядчика для ремонта путей определили 22 декабря.

ИА “Орелград”