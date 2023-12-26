После запуска трамвая №4 в Орле решили отремонтировать пути

Подрядчика нашли с помощью запроса котировок.
На отбор, организованный Спецавтобазой, была подана лишь одна заявка. Контракт на аварийно-предупредительный ремонт трамвайных путей планируют заключить с ООО “Железнодорожная строительная компания” из Санкт-Петербурга (в стадии «подписание заказчиком» в ГИС «Закупки»). Цена работ – 4 219 786 рублей 65 копеек.
В течение трех дней подрядчик должен провести работы на участках:
– ул. Пушкина кольцо;
– вокзал, кольцо;
– школа 35, кольцо;
– ул. 1-я Курская от ул. Ливенская до ул. Молдавская;
– ул. Грузовая от ул. Лесная до ул. Сторо-Московская;
– ул. Пушкина от ул. Емельяна Пугачева до ул. Ляшко;
– ул. Старо-Московская от ул. Старо-Московской д.26 до ул. Пушкина.
Напомним, трамвай №4, курсирующий от школы №35 до вокзала, вернулся на маршрут 20 декабря. Подрядчика для ремонта путей определили 22 декабря.
ИА “Орелград”