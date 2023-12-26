После запуска трамвая №4 в Орле решили отремонтировать пути

26.12.2023 | 13:22 ЖКХ, Новости

Подрядчика нашли с помощью запроса котировок.

Фото: vk.com/bus57

На отбор, организованный Спецавтобазой, была подана лишь одна заявка. Контракт на аварийно-предупредительный ремонт трамвайных путей планируют заключить с ООО “Железнодорожная строительная компания” из Санкт-Петербурга (в стадии «подписание заказчиком» в ГИС «Закупки»). Цена работ  – 4 219 786 рублей 65 копеек.

В течение трех дней подрядчик должен провести работы на участках:

– ул. Пушкина кольцо;

– вокзал, кольцо;

– школа 35, кольцо;

– ул. 1-я Курская от ул. Ливенская до ул. Молдавская;

– ул. Грузовая от ул. Лесная до ул. Сторо-Московская;

– ул. Пушкина от ул. Емельяна Пугачева до ул. Ляшко;

– ул. Старо-Московская от ул. Старо-Московской д.26 до ул. Пушкина.

Напомним, трамвай №4, курсирующий от школы №35 до вокзала, вернулся на маршрут 20 декабря. Подрядчика для ремонта путей определили 22 декабря.

ИА “Орелград”

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования