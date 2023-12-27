Совхоз «Коммунальник» обанкрочен окончательно

27.12.2023 | 10:00 Закон и порядок, Новости, Экономика

Вынесено решение о завершении конкурсного производства.

Здание Совхоза «Коммунальник». Фото: wikimapia.org

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия совхоз «Коммунальник» о завершении конкурсного производства. Последнее растянулось почти на 10 лет. Напомним, что еще в апреле 2014 года инспекция Федеральной налоговой службы по городу Орлу подала заявление о признании совхоза несостоятельным. В июле того же года требования уполномоченного органа были признаны обоснованными. В отношении МУП совхоз «Коммунальник» была введена процедура наблюдения.

Решением арбитражного суда Орловской области от 1 декабря 2014 года совхоз был признан банкротом. Тогда и было открыто конкурсное производство. С тех пор сменилось несколько конкурсных управляющих. Процедуру неоднократно продлевали, поскольку ее цели никак не удавалось достичь. И вот очередной управляющий представил итоговый отчет о результатах проведения процедуры конкурсного производства. Он указал, что теперь совершены все необходимые действия.

В частности, была проведена инвентаризация имущества предприятия-должника, результаты которой размещены на сайте ЕФРСБ. Рыночная стоимость имущества, согласно результатам проведенной оценки, составила 15,717 миллиона рублей. В ходе проведения торгов выявленное имущество должника было реализовано в полном объеме, в конкурсную массу поступили средства в размере 22,629 миллиона рублей. При этом в реестр требований кредиторов МУП совхоз «Коммунальник» были включены требования на общую сумму 93,274 миллиона рублей.

Из отчета следует, что первая и вторая очередь кредиторов отсутствуют, а третья очередь включает в себя те самые 93,274 миллиона рублей. Плюс имеются требования, учитываемые за реестром требований кредиторов, которые составили 2,328 миллиона рублей. Управляющий сообщил суду, что поступившие в конкурсную массу денежные средства от продажи имущества и взыскания дебиторской задолженности были полностью направлены на погашение требований кредиторов по текущим платежам.

«Погашение требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, не производилось в связи с отсутствием достаточных денежных средств в конкурсной массе, – отмечено при этом в решении суда. – Конкурсным управляющим была проведена работа по закрытию расчетных счетов должника, по сдаче документов в архив».

В ходатайстве о завершении конкурсного производства управляющий указал, что у предприятия-должника фактически отсутствует какое-либо имущество для дальнейшей реализации, все возможные мероприятия по пополнению конкурсной массы проведены. Проанализировав отчет и проверив информацию, арбитражный суд постановил конкурсное производство в отношении муниципального унитарного предприятия совхоз «Коммунальник» завершить.

ИА «Орелград»


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