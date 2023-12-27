ТОП влияния: Александр Бастрыкин (13)

27.12.2023 | 10:52 Новости, ТОП-50

Регулярно уделяет внимание Орловщине. Поводы не позитивные.

Фото: приёмная Председателя СК России

Председатель Следственного Комитета России Александр Иванович Бастрыкин указывает местным силовикам и чиновникам на недоработки. От главы СКР поступают замечания о нарушении прав ветеранов и льготников, приказы расследовать нападение на подростка и факты мошенничества. Бастрыкин следит за чистотой воздуха в Орле и накоплением мусора на свалке в Мценске. Только за декабрь 2023 года глава СКР поставил на контроль, дал указание возбудить уголовные дела по пяти фактам нарушения закона в нашем регионе.

Если правды не удается добиться в Орловской области – вы знаете, кому писать.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования