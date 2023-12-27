ТОП влияния: Александр Бастрыкин (13)

Регулярно уделяет внимание Орловщине. Поводы не позитивные.

Председатель Следственного Комитета России Александр Иванович Бастрыкин указывает местным силовикам и чиновникам на недоработки. От главы СКР поступают замечания о нарушении прав ветеранов и льготников, приказы расследовать нападение на подростка и факты мошенничества. Бастрыкин следит за чистотой воздуха в Орле и накоплением мусора на свалке в Мценске. Только за декабрь 2023 года глава СКР поставил на контроль, дал указание возбудить уголовные дела по пяти фактам нарушения закона в нашем регионе.

Если правды не удается добиться в Орловской области – вы знаете, кому писать.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.