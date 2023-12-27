В Орловской области остался лишь один проблемный дом

Сразу два дома были исключены из реестра проблемных объектов.

В едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) остался лишь один многоквартирный дом, расположенный на территории Орловской области, достройка которого осуществляется за счет средств застройщика – ООО «УниСтрой». Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства. Произошло это после того, как в последние дни сразу несколько проблемных домов были исключены из указанного списка, в результате совместной работы органов исполнительной государственной власти Орловской области и публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Так, сначала из единого реестра проблемных объектов были исключены три многоквартирных дома застройщика-банкрота ООО «Проспект», расположенные в деревне Образцово Орловского муниципального округа на улице Северной, 19 и улице Родниковой, 1 и 4, а также один многоквартирный дом застройщика-банкрота ООО «Пенобетон-Орел», расположенный в поселке городского типа Змиевка на улице Жадова, 9.

«Основанием для исключения указанных многоквартирных домов из ЕРПО стала выплата возмещения первому гражданину – участнику строительства, денежные средства которого привлечены по договору участия в долевом строительстве, заключенному в отношении соответствующего проблемного объекта», – такое пояснение дали чиновники.

Спустя еще два дня из единого реестра проблемных объектов был исключен многоквартирный дом, расположенный в деревне Образцово на улице Северной, 15. Его застройщиком также являлась компания «Проспект». Основанием для исключения указанного многоквартирного дома из ЕРПО тоже стала выплата возмещения первому гражданину – участнику строительства, денежные средства которого были привлечены для строительства. Таким образом, в ЕРПО остался только один многоквартирный дом, расположенный на территории Орловской области.

ИА «Орелград»