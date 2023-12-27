Чиновников за деньги убедят построить две дороги в Орловской области

Подготовка обоснования инвестиций обойдется в 20 млн рублей.

Итоги двух однотипных открытых аукционов подведены на минувшей неделе. Казенному учреждению ОО «Орелгосзаказчик» потребовалось выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объектам:

“Строительство автомобильной дороги общего пользования Станция Малоархангельск-Поныри в границах Орловской и Курской областях”

“Строительство автомобильной дороги общего пользования н.п. Рогатик до границы Липецкой области со строительством искусственного сооружения через реку Кшень в границах Орловской области”.

Победителем конкурса на первый объект стало ООО «Сервис Проект Плюс» (цена контракта – 12,42 млн рублей), на второй – ООО «Дорпроектинжиниринг» (8,54 млн рублей). Их предложения по цене не самые привлекательные (другие участники были готовые выполнить работу за меньшую сумму) однако, видимо, нашлись аргументы не экономить. Срок исполнения контрактов – 2 сентября 2024 года.

По данным kartoteka.ru, оба общества – микропредприятия. Среднесписочная численность персонала – 3. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. ООО «Сервис Проект Плюс» Из Санкт-Петербурга в 2023 году несколько раз оказывалось ответчиком в арбитражных судах. ГКУ «Дирекция «Новострой» из Республики Дагестан требует взыскать 1,39 млн рублей штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту. ООО ПЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» отсудило 3 млн рублей неотработанного аванса на подготовку проекта планировки и межевания территории линейного объекта. ООО «ДПИ» зарегистрировано в Уфе. Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.

ИА “Орелград”