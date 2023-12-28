УК выплатит орловцу 124 тысячи

28.12.2023 | 14:33 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Его квартиру залило водой.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Подробности рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Дело рассматривал Мировой суд судебного участка №2 Заводского района Орла. Житель областного центра предъявил претензии к «ЖЭУ №2» – управляющей компании, «опекающей» дом, в котором проживает потребитель.

В результате гидроудара в системе отопления оказался повреждён биметаллический радиатор. Объект находился в помещении кухни квартиры. В итоге вода залила жилище и повредила имущество.

Однако дело завершилось досрочно – мировым соглашением. Компания добровольно согласилась выплатить потребителю 124 тысячи 499 рублей 29 копеек.

В такую общую сумму обошлись: возмещение причинённого ущерба, затраты на приобретение нового радиатора, компенсация морального вреда, компенсация морального вреда, штраф, а также расходы по оценке понесённого ущерба и представительские расходы.

ИА «Орелград»


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