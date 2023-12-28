В Орле откроют кабинет поддержки для досрочно родивших матерей

28.12.2023 | 15:15 Медицина, Новости, Общество

Об этом рассказала супруга губернатора.

Фото: ИА “Орелград”

Попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова сделала соответствующее заявление в прямом эфире «Центра управления регионом».

По словам Клычковой, в кабинете будут оказывать психологическую поддержку матерям, чьи дети родились ранее положенного срока. Он будет работать в Орловском перинатальном центре.

Сейчас в помещении ведутся ремонтные работы. Открытие планируется в первых числах февраля будущего года.

«Возможно, туда будут обращаться и не только мамы «торопыжек»», – отметила Клычкова.

Отметим, что на данный момент в Орловской области при женских консультациях работают пять кабинетов доабортного консультирования. Они открыты благодаря фонду «Материнское счастье». В кабинетах оказывают поддержку женщинам, которые задумались о досрочном прерывании беременности.

ИА «Орелград»


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