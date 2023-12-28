Зюганов похвалил Клычкова и Кадырова на Госсовете

Также глава КПРФ вспомнил об «орловской непрервывке».

Заседание Государственного Совета РФ проходило в Кремле накануне. Оно было посвящено повышению роли и престижа педагога и наставника – в соответствии с официальной государственной темой всего уходящего года.

В своём выступлении глава КПРФ, почётный гражданин Орла Геннадий Зюганов несколько раз вспомнил о родном регионе. Так, доброго слова удостоился губернатор Андрей Клычков.

«Я благодарен, Вы Клычкова приняли, – обратился Зюганов к Путину. – Это молодой губернатор у меня на Орловщине. Он впервые получил по семь тонн зерна на человека!.. По семь тонн. Вот чей опыт надо сегодня двигать и распространять. Это будет и учёба, и наставничество».

Отметим, что в этом году орловский АПК смог намолотить около пяти миллионов тонн зерна, а население области составляет около 700 тысяч человек, поэтому показатель, озвученный Зюгановым, даже немного занижен и округлён (с 7,1 тонны зерна на человека). Однако это связано не только с успешной работой аграриев, но и с малой населённостью нашего региона – к тому же, общее количество орловцев постоянно уменьшается.

Вслед за Клычковым Зюганов похвалил и главу Чечни Рамзана Кадырова. «В целом у нас у Кадырова за победу – какая работа отлажена у ребят! Я посылал туда своего генерала, с огромным интересом сказал: это надо внедрить в наших военно-спортивных лагерях. Они готовят будущих воинов-защитников», – высказался лидер КПРФ.

Также Зюганов нашёл тёплые слова для мэра Москвы Сергея Собянина, оценив его усилия по решению столичных транспортных проблем. При этом лидер коммунистов вспомнил о собственном орловском прошлом. «За три года построить дорогу такого класса! Мне, как человеку, который с этим знаком, – я первый орден за «орловскую непрерывку» получил. Мне казалось, это невозможно, но это решено, сделано, и новое поколение должно это знать и впитать», – заявил Зюганов.

ИА «Орелград»