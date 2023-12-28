В Орловской области определили, кому и сколько достанется мусора

Главного игрока “отодвинули” в сторону.

Об основных параметрах территориальной схемы обращения с отходами, которая начнет действовать в 2024 году, накануне на брифинге рассказал член правительства Орловской области и руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин. Основная цель корректировки – «прозрачнее сделать схему», пояснил чиновник. В текущем году в Орловской области действовали четыре комплекса сортировки: РусРесурс в Мценске, ЭкоПласт в Ливнах, ЭкоГрад в Нарышкино, ЭкоСити в Орле (последний принимает 50% отходов). Также на грани переполнения функционируют два полигона, куда вывозят «хвосты» после выделения полезных фракций. Мценская сортировка уличена в некачественной работе – компанию обязали привести занимаемую площадку в порядок и исключили из схемы обращения с ТКО. С 1 января 2024 года под Орлом начнет работать новый комплекс – ЭкоПолис. На протяжении пяти лет продолжалось строительство, уточнил Сергей Латынин.

«Предприятие подошло к финишной черте. ЭкоПолис получил лицензию. Введен в эксплуатацию», – проинформировал чиновник.

К нему направят 70% отходов (нехитрые расчеты показывают, что поток к коллегам-конкурентам снизится в два – пять раз). Преимуществом стало то, что ЭкоПолис организовал полигон захоронения отходов. Комплекс включает линии обработки и прессованния. Сформированные кубы мусора будут укладываться в траншеи, изолированные от грунта. Предусмотрен отвод жидкого фильтрата в очистные сооружения. Далее вода будет использоваться для пролива мусора в засушливую погоду.

Ввод нового полигона под Орлом позволит кратно уменьшить нагрузку на мценский, подчеркнул Сергей Латынин. По его словам, при распределении потока ТКО в приоритете была именно экология, а не процент сортировки. Этот показатель у всех комплексов в 2024 году почти равный – 15-16% (хотя ЭкоСити выбирал ранее из ТКО до 60% полезных фракций).

Сергей Латынин не стал комментировать опасения жителей по поводу возможного негативного воздействия ЭкоПолиса на экологию – вопрос изучает СКР. Влиянием нового комплекса на особо охраняемую территорию – балку Непрец – предложил поинтересоваться у федеральных контролирующих органов, например у Росприроднадзора. Подчеркнул, что объект находится рядом со старым полигоном, «что уменьшает экологический вред и его распространение на другие участки».

Журналисты поинтересовались: набрал ли ЭкоПолис штат для такой масштабной работы, прошли ли люди обучение, нет ли опасений по поводу запуска комплекса? Страшно не страшно – так неправильно ставить вопрос, отметил чиновник.

«Любое новое производство требует наладки, – подчеркнул Сергей Латынин. – Данное предприятие продолжает набирать сотрудников. <…> Любое производство связано с рисками. Естественно, сотрудники должны пройти обучение».

А если что-то пойдет не так, то есть резервная схема направления отходов. Вместо ЭкоПолиса мусор повезут в Нарышкино – в ЭкоГрад, и только, когда эта площадка исчерпает мощности, – в ЭкоСити, базирующееся по соседству с новым комплексом. Решение продиктовано не логистикой перемещения, а финансовой составляющей, пояснил Латынин. (В Урицкий район отправлять мусор оказалось дешевле).

В перспективе новые комплексы должны появиться у крупных городов. Первоочередное – маломощное предприятие для Мценка и Мценского района, которое будет занято обработкой отходов и размещением. По ряду участков геология положительная и идет проверка охранных зон, сообщил Сергей Латынин. В 2024 году планируют определиться с местом размещения.

Примечательно, хотя мусоровозы теперь не будут ездить на полигон в Мценск, а начнут выгружаться под Орлом, это не отразится на тарифе для населения.

ИА “Орелград”