Оштрафован подрядчик Сосковской ЦРБ

29.12.2023 | 15:45 Медицина, Новости

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Компания не смогла вовремя выполнить работы.

Контракт между «Орёлгосзаказчиком» и ООО «Архонт» заключили в апреле текущего года. Капитальный ремонт поликлиники Сосковской центральной районной больницы нужно было выполнить до декабря 2023-го, но этого не произошло.

В итоге прокуратура провела проверку и вынесла постановление о возбуждении административного дела. Мировой судья Сосковского района оштрафовал ответственное должностное лицо (генерального директора «Архонта») на 30 тысяч рублей.

В последний раз Департамент здравоохранения Орловской области сообщал новости об этом объекте в июне. Тогда в поликлинике завершили демонтажные работы, укрепили здание, установили современные оконные стеклопакеты. Внутри продолжались отделочные работы.

Капремонт выполняется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Общая стоимость работ – около 35 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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