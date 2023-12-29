Оштрафован подрядчик Сосковской ЦРБ

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Компания не смогла вовремя выполнить работы.

Контракт между «Орёлгосзаказчиком» и ООО «Архонт» заключили в апреле текущего года. Капитальный ремонт поликлиники Сосковской центральной районной больницы нужно было выполнить до декабря 2023-го, но этого не произошло.

В итоге прокуратура провела проверку и вынесла постановление о возбуждении административного дела. Мировой судья Сосковского района оштрафовал ответственное должностное лицо (генерального директора «Архонта») на 30 тысяч рублей.

В последний раз Департамент здравоохранения Орловской области сообщал новости об этом объекте в июне. Тогда в поликлинике завершили демонтажные работы, укрепили здание, установили современные оконные стеклопакеты. Внутри продолжались отделочные работы.

Капремонт выполняется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Общая стоимость работ – около 35 миллионов рублей.

ИА «Орелград»