В Орловской области вырос размер взноса на капремонт

Областное правительство обновило тариф.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах вырос на 1 рубль и 33 копейки с одного квадратного метра за один месяц. Тариф изменился с текущих 10,35 рубля до 11,68 рубля.

Как пояснили в пресс-службе губернатора и правительства области, при вынесении данного решения учитывался уровень инфляции. Его оценили в 12,86%.

В облправительстве объяснили, что повышение тарифа обусловлено ростом стоимости стройматериалов и самих работ по капитальному ремонту, а также напомнили, что такие изменения предусмотрены федеральным и региональным законодательством.

Новый тариф будет действовать с 1 января 2024 года. Первые квитанции за капремонт с новой стоимостью орловцы получат 15 февраля.

ИА «Орелград»