Бюджет Мценска пока будет бездефицитным

30.12.2023 | 14:00 Новости, Экономика

Местные парламентарии определились с параметрами бюджета на 2024 год.

Фото: ИА «Орелград»

Мценский городской Совет народных депутатов утвердил основные характеристики бюджета города Мценска на 2024 год. Прогнозируемый общий объем доходов установлен в сумме 1,22 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов – в сумме 939,16 миллиона рублей. Общий объем расходов оказался равен доходам, таким образом, дефицит бюджета на 2024 год в городе пока не планируется. Впрочем, в течение года могут вноситься поправки, в том числе может появиться и дефицит. Кстати, на 2025 и 2026 году бюджет Мценска пока сформирован с профицитом в сумме 10 миллионов рублей ежегодно.

Также депутаты установили верхний предел муниципального внутреннего долга города Мценска на 1 января 2025 года в сумме 80 миллионов рублей, на 1 января 2026 года – в сумме 70 миллионов рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 60 миллионов рублей. То есть местные власти планируют поэтапное сокращение долга. Предоставление кому-либо муниципальных гарантий в ближайшие тори года не планируется.

Предельный объем расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга установлен в одинаковой сумме 4,18 миллиона на 2024, 2025 и 2026 годы. Общий объем средств резервного фонда администрации города Мценска в ближайшие три года также будет одинаковым – по 400 тысяч рублей в год. Также утвержден предельный размер представительских расходов – в размере до 0,5 процентов от расходов на функционирование Мценского городского Совета народных депутатов и администрации города Мценска.

«Администрация города Мценска, Мценский городской Совет народных депутатов и контрольно-счетная палата не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2024 году численности муниципальных служащих города Мценска и работников муниципальных казенных учреждений», – говорится в решении депутатов. Кроме того, они предусмотрели, что дополнительные доходы, полученные при исполнении бюджета города Мценска, в первую очередь, направляются на выплату и повышение заработной платы бюджетникам, а также на погашение задолженности за выполненные работы и оказанные услуги.

ИА «Орелград»


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