Фестивали хлеба и кваса проведут под Орлом на президентские гранты

Деньги будут выделены из Президентского фонда культурных инициатив.

Орловские дома культуры получат президентские гранты на реализацию своих проектов. Об этом сообщили в Орловском областном центре народного творчества. В целом 883 проекта со всей страны стали победителями первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года. В число победителей вошли культурно-досуговые учреждения Орловской области. Так, Центральный дом культуры Шаблыкинского района победил с проектом «Фестиваль хлеба «Обжинки» в парке Киреевского.

Также был отмечен проект «Районный гастрономический фестиваль кваса и напитков «Квасом едины», который планирует реализовать муниципальное бюджетное учреждение «Дмитровский районный дом культуры». Орловский областной центр народного творчества помогал им в процессе подготовки проектных заявок и сообщил о готовности оказать информационную поддержку творческим командам проектов-победителей.

Заявки на получение грантовой поддержки на первый основной конкурс 2024 года принимались с 25 июля по 31 августа 2023 года. Всего в систему было заведено 10 762 заявки, но полностью были оформлены и направлены в Фонд 7186 из них. Всего в конкурсе приняли участие представители 87 регионов России, общая сумма смет составила 32,6 миллиарда рублей. По итогам независимой экспертизы Президентским фондом культурных инициатив будет поддержано 883 проекта из 85 регионов на общую сумму 3,917 миллиарда рублей.

«В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 3,6 миллиарда рублей, средний уровень софинансирования проектов в этом конкурсе – 92 процента, – сообщили в Орловском центре. – Регионы, авторы которых предлагают наибольшие суммы собственного вклада в реализацию проектов: Псковская область, Пермский край, ЯНАО, Ленинградская область, Камчатский край и другие. По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют Москва, Удмуртская Республика, Санкт-Петербург, Белгородская, Челябинская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Республики Татарстан и Башкортостан, Самарская область».

Самыми популярными тематическими направлениями стали «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры». Среди типов проектов – образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии), проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий и форумов, а также проекты креативных индустрий.

ИА «Орелград»