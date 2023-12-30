Дом-памятник №11 по улице Ленина в Орле должны отремонтировать

За 10,6 млн рублей планируют привести в порядок кровлю и фасад.

Итоги электронного аукциона подвел региональный Фонд капремонта. Единственным участником отбора стало ООО “АРХ-ПРОЕКТ”. Заявка компании была признана соответствующей требованиям.

Первая часть аванса в размере 10% будет перечислена Фондом в течение 20 календарных дней с даты начала строительно-монтажных. Следующий платеж составит 20%. Второй аванс перечислят через 45 дней после первого, если подрядчик подтвердит отсутствие просрочки срока выполнения работ. Дата окончания капремонта –2 сентября 2024 года.

По данным kartoteka.ru, ООО “АРХ-ПРОЕКТ” зарегистрировано в Тамбове. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. Численность персонала – 1. Учредители – Китов Егор Анатолий Тедорадзе. Последний также является с мая 2023 года директором компании.

ИА “Орелград”