Росгвардейцы призвали орловцев сдать оружие

Жители региона могут сдать оружие за денежное вознаграждение.

Управление Росгвардии по Орловской области в очередной раз призвало жителей региона активнее сдавать незарегистрированное оружие и боеприпасы. Этому вопросу в ведомстве даже посвятили брифинг, который провел начальник центра лицензионно-разрешительной работы Виктор Ермаков. Как пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии, в 2023 году денежное вознаграждение за добровольную сдачу незарегистрированного оружия, составных частей, боеприпасов и взрывчатых веществ, которое получили орловцы, составило 300 тысяч рублей. В целом в течение года жители региона принесли в отделения лицензионно-разрешительной работы 54 единицы оружия, 155 патронов и даже снаряд времен Великой Отечественной войны.

Для сравнения, в 2022 году орловцы сдали силовикам 41 единицу оружия, получи за это вознаграждение в общей сумме 293,4 тысячи рублей. В 2024 году программа будет продолжена, заверили в ведомстве. Напомним, что «тарифы» на сдачу каждого вида оружия и боеприпасов устанавливает правительство Орловской области. Периодически эти расценки повышаются. Добровольная сдача оружия может уберечь от неприятностей, ведь незаконное приобретение и хранения оружия и боеприпасов грозит уголовной ответственностью. В связи с этим силовики призвали орловцев сдавать бесхозное оружие. Впрочем, этим их сфера деятельности не ограничивается.

«В 2023 году сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области от граждан и юридических лиц было принято порядка 11 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, – сообщила пресс-служба ведомства. – Стражи правопорядка провели более 100 проверок комнат хранения оружия у юридических лиц, по итогам которых было составлено два административных протокола; свыше 180 проверок частных охранных организаций, в ходе которых было выявлено 82 нарушения действующего законодательства».

На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы регионального правоохранительного ведомства в настоящее время состоит около 20 тысяч человек, владеющих более чем 35 тысячами различных единиц оружия. В 2023 году сотрудники Росгвардии проверили обеспечения условий сохранности оружия у 4,5 тысячи орловцев. По результатам проверок было составлено 515 административных протоколов. По различным основаниям в регионе за год было аннулировано 405 лицензий и разрешений, а также изъято 494 единицы оружия.

ИА «Орелград»