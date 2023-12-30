Клычков выразил соболезнования белгородцам и предложил помощь

Губернатор Орловской области обратился в соцсетях.

Атаку Белгорода ракетами со стороны Украины Андрей Клычков назвал трагедией.

«Лично от себя и от лица Правительства Орловской области выражаю слова искреннего соболезнования и поддержки жителям Белгородской области, пострадавшим и родственникам погибшим. Мы готовы оказать вам любую необходимую помощь», – написал Андрей Клычков.

Глава Орловщины проинформировал, что в нашем регионе оперативная обстановка под контролем. Он призвал жителей отказаться от использования любой пиротехники.

«Даже с учетом праздника – это сейчас совершенно лишнее», – подчеркнул губернатор.

Взрыв произошел в центре Белгорода 30 декабря. Сообщается о погибших и пострадавших, в том числе детях. Число жертв атаки в источниках разнится от 4 до 13. Травмированы более 25 человек.

ИА “Орелград”