Орловчанка соврала полиции об угоне велосипеда

После проведенной проверки на женщину завели уголовное дело.

В Орловской области Глазуновский районный суд рассмотрено уголовное дело, возбужденно в отношении местной жительницы по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос о совершенном преступлении). Как уточнили в пресс-службе суда, 31 августа 2023 года женщина лично пришла в ОМВД России по Глазуновскому району. Она решила заявить о совершенном в отношении нее преступлении. Как и положено в подобном случае, ее официально предупредили о возможной уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за заведомо ложный донос.

Однако женщина настаивала на своем и в результате написала заявление о совершении в отношении её преступления, относящегося к категории средней тяжести. Она просила полицию оказать ей содействие в розыске ее велосипеда, который был похищен у магазина. Стоимость похищенного имущества заявительница оценила в 11 000 рублей. Ее заявление было официально зарегистрировано в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.

«В ходе проведения проверки данной информации было установлено, что, сообщенные сведения не соответствуют действительности, в связи с чем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, – сообщили в пресс-службе Глазуновского районного суда. – Свою вину она признала полностью, в содеянном раскаялась. При назначении наказания судом были учтены обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также личность подсудимой. Приговором подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде в виде штрафа в размере 10 000 рублей».

ИА «Орелград»