Мэрия Орла выделит деньги на развитие малого бизнеса

Меры поддержки не ограничатся финансовыми вложениями.

Администрация Орла утвердила программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Она рассчитана на 2024-2026 годы, ответственным за ее реализацию назначено управление экономического развития. Основной целью является создание условий для развития МСП, формирование благоприятной деловой среды предпринимательской деятельности. Кроме того, программа предусматривает обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 1,5 миллиона рублей: ежегодно планируется выделять по 500 тысяч рублей из городского бюджета. Программа предусматривает содействие в продвижении продукции, производимой малым бизнесом в Орле, оказание поддержки социальным предпринимателям, ремесленникам и мастерам народных художественных промыслов, предоставление консультационных, информационных и иных услуг.

Отдельным пунктом в документе прописана популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности, прежде всего, для массового вовлечения в эту сферу молодежи. Для этого городские власти планируют привлекать СМИ, а конечной целью информационной кампании станет формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности. Объем финансирования выглядит скромным. Но в мэрии объясняют: он был определен исходя из средней стоимости затрат на аналогичные мероприятия, проведенные в прошлые годы.

К тому же объемы финансирования могут быть увеличены в случае предоставления Орлу субсидий из областного и федерального бюджетов. Власти ожидают, что успешная реализация программы приведет к увеличению количества малых и средних предпринимателей в городе, а также к созданию ими новых рабочих мест. Согласно данным Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10 ноября 2023 года их общее количество по городу Орлу составило 12 677, в том числе 5059 юридических лиц и 7618 индивидуальных предпринимателей.

ИА «Орелград»