Орловцы отчитываются о доходах почти без ошибок

Налоговики отметили «декларационную» грамотность жителей региона.

Как сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области, практически 98 процентов жителей региона не допускают ошибок при заполнении налоговых деклараций о своих доходах. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав результаты проведенных камеральных налоговых проверок деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ. Их подают физические лица, то есть простые граждане, и индивидуальные предприниматели. Как говорят в УФНС, были изучены 56 тысяч отчетов. Анализ и показал, что 98 процентов декларантов обошлись без ошибок. Подметили в ведомстве и то, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество деклараций с выявленными в них нарушениями сократилось на 267 единиц.

«Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ корректно и без ошибок поможет «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», – подсказывают в областной налоговой службе. – С помощью данного сервиса можно заполнить и направить онлайн декларацию с целью получения вычета, а также при необходимости заявить о доходе, полученном от продажи или, к примеру, сдачи имущества в аренду».

Напомним, что налоговый вычет можно получить при покупке недвижимости, при лечении и приобретении медикаментов, при оплате образования, при взносах на благотворительность или при инвестировании. Налоговики напоминают, что получить доступ к личному кабинету можно одним из трех способов: с помощью логина и пароля, полученного в любом налоговом органе страны или МФЦ, независимо от места постановки на учет; с помощью квалифицированной электронной подписи; с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

ИА «Орелград»