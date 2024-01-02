Губернатор Клычков разрешил отдавать на места резервные деньги

Города и районы Орловщины смогут рассчитывать на иные трансферты.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Речь идет о таком источнике финансового обеспечения, как бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Орловской области. Деньги из этого фонда разрешено направлять муниципальным образованиям. Однако просто так перечислять их не будут, поскольку губернатор также утвердил правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства.

Во-первых, предоставляются в объеме и на цели, определенные соответствующим правовым актом правительства. Во-вторых, перечисление средств возможно только после заключения соглашения между департаментом финансов и муниципальным образованием. В соглашении должны быть четко прописаны сумма трансферта, сроки его предоставления, а главное – цели, на которые потребовались резервные деньги. По новым правилам такое соглашение заключается в срок не позднее 7 рабочих дней со дня принятия соответствующего правового акта правительства Орловской области о выделении бюджетных средств.

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов. Оно должно содержать, в том числе: информацию о сроках, порядке и форме представления отчетов местных чиновников; случаи, сроки и порядок возврата трансфертов в областной бюджет; сведения об ответственности сторон за нарушение условий соглашения. Кстати, муниципальные власти будут обязаны отчитываться о расходовании средств ежемесячно. Остаток не использованных по итогам года средств подлежит возврату в областной бюджет.

Напомним, в конце 2023 года депутаты Орловского облсовета утвердили бюджет региона на трехлетний плановый период. В нем прописана и сумма межбюджетных трансфертов, которые планируется предоставить бюджетам муниципальных образований. Так, на 2024 год она запланирована в объеме 18,291 миллиарда рублей, на 2025 год – в объеме 14,032 миллиарда рублей и на 2026 год – в объеме 13,333 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»