Орловскую угонщицу перевоспитают в колонии

Суд решил изолировать от общества жительницу Хомутово.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Перед ним предстала местная жительница, в жизни которой, судя по всему, хватает места приключениям. Так, в июне 2022 года она мировым судьей была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством). Тогда ее приговорили к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. В конце мая 2023 года она вышла на свободу, а практически ровно через месяц совершила еще одно преступление.

Как следует из материалов дела, в тот день женщина находилась в деревне Дементьевка. Она пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Около 15 часов дня решила прокатиться в соседнюю деревню. Своей машины у нее не было, поэтому она позаимствовала автомобиль своего знакомого, правда, сделала это без его ведома и разрешения. Машина марки ВАЗ-21213 стояла в гараже. Женщина без проблем проникла сначала в гараж, а затем и в салон автомобиля. Ключ оказался внутри. Угонщица отправилась в соседнюю деревню, а пару часов спустя вернулась обратно, где местный житель, уже осведомленный об угоне, остановил ее и буквально обобрал у нее автомобиль, вернув его затем владельцу.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала полностью, в содеянном раскаялась и заявила ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, против чего потерпевший автовладелец не возражал. Суд квалифицировал действия женщины по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, угон). При назначении наказания была учтена личность подсудимой, которой участковый выдал отрицательную характеристику. Учтено было и то, что она неоднократно привлекалась к административной ответственности, но штрафы так и не оплатила.

Свою роль, конечно, сыграла и судимость. В результате суд пришел к выводу, что для исправления подсудимую необходимо временно изолировать от общества. Ей было назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Причем проследовать в колонию-поселение ей велели самостоятельно, но за счет государства. Срок отбывания наказания в данном случае исчисляется со дня прибытия в колонию-поселение.

ИА «Орелград»