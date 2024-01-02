Орловским лесам помогут на 3,4 миллиона рублей

2.1.2024 | 16:30 Новости, Общество

Такие вливания запланированы в рамках нацпроекта.

Фото: ИА «Орелград»

Работа по сбережению и преумножению зелёных насаждений ведётся в Орловской области в рамках региональной программы «Сохранение лесов». В свою очередь, она является частью национального проекта «Экология».

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, в наступившем году на эти цели выделят 3,4 миллиона рублей. Основная часть из них (3,2 миллиона) пойдёт на увеличение площади лесовосстановления. Планируется вырастить 355 тысяч штук сеянцев (будущих саженцев) и высадить деревья на общей площади около 90 гектаров.

Кроме того, 200 тысяч рублей направят на формирование семенного фонда. В регионе предстоит заготовить около двух тонн семян деревьев различных пород.

ИА «Орелград»


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