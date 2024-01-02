Орловец не пережил новогоднюю ночь

Мужчина погиб на пожаре.

ЧП случилось в райцентре Долгое на улице Дзержинского. Сигнал о возгорании поступил в Управление МЧС по Орловской области 1 января в 6 часов 45 минут.

Горел жилой дом на три квартиры. Очаг находился в одном из жилищ. Пожарные прибыли на место, сформировали звено газодымозащитной службы и приступили к тушению. Также в решении проблемы участвовали добровольцы.

Последствия ЧП были ликвидированы. Квартира выгорела на площади 25 квадратных метров, но пламя не распространилось на другие помещения и здания.

Внутри обнаружили тело 51-летнего мужчины. Точные причины его гибели, а также самого пожара, ещё предстоит установить.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 13 раз. Четыре из них пришлись именно на ликвидацию различных возгораний.

ИА «Орелград»