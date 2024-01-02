Орловец не пережил новогоднюю ночь

2.1.2024 | 16:50 Новости, Происшествия

Мужчина погиб на пожаре.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

ЧП случилось в райцентре Долгое на улице Дзержинского. Сигнал о возгорании поступил в Управление МЧС по Орловской области 1 января в 6 часов 45 минут.

Горел жилой дом на три квартиры. Очаг находился в одном из жилищ. Пожарные прибыли на место, сформировали звено газодымозащитной службы и приступили к тушению. Также в решении проблемы участвовали добровольцы.

Последствия ЧП были ликвидированы. Квартира выгорела на площади 25 квадратных метров, но пламя не распространилось на другие помещения и здания.

Внутри обнаружили тело 51-летнего мужчины. Точные причины его гибели, а также самого пожара, ещё предстоит установить.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 13 раз. Четыре из них пришлись именно на ликвидацию различных возгораний.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования