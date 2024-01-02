Предпринимателя под Орлом наказали за неторопливость

Бизнесмен поплатился за опоздание с предоставлением данных.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по заявлению Новосильской межрайонной прокуратуры к индивидуальному предпринимателю о привлечении его к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.13 КоАП РФ. В обоснование заявленных требований прокурор сослался на то, что бизнесмен не представил конкурсному управляющему запрошенные документы в 7-дневный срок. История началась еще в 2022 году, когда решением арбитражного суда Орловской области ООО «Залегощенский хлебозавод» было признано банкротом. В отношении предприятия было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, был также назначен конкурсный управляющий.

Последний обратился за помощью в прокуратуру, сообщив о нарушениях требований законодательства о несостоятельности, допущенных ИП. Было установлено, что в январе 2021 года между ООО «Залегощенский хлебозавод» и индивидуальным предпринимателем был заключен договор поставки продовольственной продукции. А в сентябре 2023 года конкурсным управляющим был направлен запрос в адрес ИП о предоставлении документов, подтверждающих факты взаимоотношений и товарооборота между ним и хлебозаводом.

В числе прочего управляющий запросил копии договоров, актов выполненных работ, актов приема-передачи, накладных, счетов на плату, счетов-фактур, актов сверки и т.д. Ответ конкурсному управляющему с приложением запрашиваемых документов был дан, но бизнесмен опоздал – по закону положено отвечать в течение семи дней, а в данном случае управляющий получил документы лишь спустя полтора месяца после направления запроса.

Впрочем, в суде данный факт не оспаривался индивидуальным предпринимателем. По итогам проведенной проверки прокуратура завела на бизнесмена административное дело и направила его по подсудности в арбитражный суд. Последний признал предпринимателя виновным, но слишком строго наказывать не стал. С учетом степени и характера правонарушения бизнесмен был привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

ИА «Орелград»