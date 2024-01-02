СМИ сообщили, что орловчанка убила сожителя и утопилась

2.1.2024 | 15:00 Новости, Происшествия

Таковы предварительные данные.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Информацию опубликовал портал «Орловские новости».

Речь идёт о женщине, чьё тело обнаружили в Орлике 31 декабря. Оно находилось рядом с Александровским мостом, в самом центре города.

Личность погибшей орловчанки установили не сразу. Как утверждает портал, женщина утопилась намеренно. Перед этим она зарезала своего сожителя.

СМИ ссылается сразу на два анонимных источника, знакомых с ходом расследования. Однако официальных комментариев от правоохранительных органов пока не последовало.

ИА «Орелград»


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