СМИ сообщили, что орловчанка убила сожителя и утопилась

Таковы предварительные данные.

Информацию опубликовал портал «Орловские новости».

Речь идёт о женщине, чьё тело обнаружили в Орлике 31 декабря. Оно находилось рядом с Александровским мостом, в самом центре города.

Личность погибшей орловчанки установили не сразу. Как утверждает портал, женщина утопилась намеренно. Перед этим она зарезала своего сожителя.

СМИ ссылается сразу на два анонимных источника, знакомых с ходом расследования. Однако официальных комментариев от правоохранительных органов пока не последовало.

ИА «Орелград»