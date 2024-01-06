Мценские власти выделят 20 тысяч рублей на поддержку бизнеса

Деньги будут выделяться из местного бюджета программным методом.

Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» утверждена в городе Мценске. Ее действие рассчитано по 2025 год включительно. Ответственными исполнителями назначены комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле и управление по муниципальному имуществу. Программа предусматривает «увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, включая социальные предприятия, самозанятых граждан».

В ее рамках планируется совершенствование правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства, оказание имущественной поддержки, содействие в продвижении продукции, информационная и консультационная поддержка, формирование положительного имиджа. Правда, объем финансирования не впечатляет. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет всего 20 тысяч рублей.

В 2024 и 2025 годах из местной казны на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса планируется выделить по 10 тысяч рублей. Тем не менее, муниципальные власти ожидают заметных результатов по итогам исполнения программы. Например, поставлена цель увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, и самозанятых граждан до 543 единиц в расчете на 10 тысяч населения.

Также ожидается заключение 103 договоров на реализацию сельхозпродукции на ярмарочных площадках. В рамках программы планируется оказание 87 консультационных и информационных услуг. А количество объектов, включенных в перечень для предоставления во владение или пользование самозанятым, а также малому и среднему бизнесу, предполагается увеличить до 20 единиц. Кроме того, об успехе реализации программы чиновники будут судить по количеству принятых ими же нормативно-правовых актов и заседаний, проведенных совещательным органа при администрации города Мценска.

ИА «Орелград»