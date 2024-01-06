Чиновникам запретили требовать от работодателей некоторые документы

В Орловской области обновили типовой регламент в сфере занятости.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области выпустил обновленный регламент представления государственной услуги по содействию работодателям в подборе необходимых работников. Он является инструкцией для сотрудников центров занятости, которые помогают орловским предприятиям и организациям подыскивать необходимые кадры. Такая услуга оказывается по заявлению самих работодателей, государство ее не навязывает.

Обновленный типовой регламент призван снизить административные пороги. Например, сотрудникам центров занятости запретили требовать от заявителей некоторые виды документов и информации, в том числе подтверждающих внесение им платы за предоставление государственных и муниципальных услуг. Кроме того, запрещено требовать информацию, которая имеется в распоряжении государственных органов или органов местного самоуправления. Речь о тех сведениях, которые центр занятости может получить в рамках межведомственного взаимодействия.

Изменились и условия предоставления вышеуказанной услуги. Раньше центр занятости имел право ее приостановить в случае, если в заявлении работодателя выявлялись какие-то ошибки. Например, если компания указала о себе сведения, которые расходятся с данными единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В обновленном регламенте таких оснований для приостановления государственной услуги уже нет. Одна имеется пункт о том, что предоставление такой услуги может быть прекращено – в случае, если работодатель сам откажется от посредничества центра занятости, отозвав свое заявление и удалив информацию о вакансии с портала «Работа в России».

Отметим, что по новому регламенту воспользоваться указанной слугой вправе не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица. Информация об условиях предоставления услуги должна размещаться центром занятости населения в своих стенах, а также на официальном портале Орловской области, на сайте управления руда и портале Госуслуг. Допускаются и публикации в средствах массовой информации.

«Результатом предоставления государственной услуги является подбор кандидатур и направление работодателю перечня кандидатур работников с использованием Портала «Работа в России», – следует из приказа департамента. – Максимально допустимое время предоставления государственной услуги работодателям, впервые обратившимся в государственное учреждение службы занятости населения, не должно превышать 20 минут. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих обращениях работодателей не должно превышать 15 минут».

ИА «Орелград»