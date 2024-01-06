На Орловщине составили сотни протоколов в сфере миграции

Ситуация в данной сфере немного улучшилась по сравнению с предыдущим годом.

Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в сфере миграции за 11 месяцев 2023 года представило Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. Из отчета следует, что всего за указанный период времени было организовано и проведено 674 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. Для сравнения, за аналогичный период предыдущего года таких мероприятий было 1159.

По линии федерального государственного надзора в сфере миграции было проведено 20 проверочных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. У 18-ти из них были выявлены правонарушения. Проверкам также подвергались объекты строительства, в том числе: в жилом секторе – 43, промышленные предприятия – 3, торговые объекты – 4, частный жилой сектор – 139 и др. Как результат, за 11 месяцев 2023 года в отношении так называемых субъектов надзора было составлено 558 протоколов за административные правонарушения в сфере миграции.

Структура нарушений выглядит следующим образом: 199 протоколов было оформлено по статье 18.9 КоАП РФ за нарушение принимающей стороной правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства; 134 протокола – по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ; 155 протоколов – по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан; один протокол по статье 18.17 КоАП РФ за несоблюдение установленных в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности; 69 протоколов – по статье 19.27 КоАП РФ за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

В отчете также отмечено, что проведенные с участием сотрудников Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области оперативно-профилактические мероприятий принесли неплохой эффект. В частности, отмечено снижение по сравнению с прошлым годом количества фактов неподачи работодателями уведомлений о заключении или прекращении трудовых и гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами. Если в 2022 года было зафиксировано 155 таких нарушений, то за 11 месяцев 2023 году – всего 87.

ИА «Орелград»