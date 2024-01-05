Рецидивист получил срок по делу об «орловской резне бензопилой»

Мужчина по решению суда проведет восемь месяцев за решеткой.

В Орловской области обращен к исполнению обвинительный приговор мирового суда, вынесенный в отношении ранее неоднократно судимого жителя Свердловского района. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством). Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В целях обеспечения исполнения приговора он был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения вердикта, а до этого находился под подпиской о невыезде и явке.

Как следует из текста приговора, мужчина ранее был судим за тяжкие преступления. В частности, он уже отбывал срок в колонии строгого режима после того, как суд дал ему 9 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. По отбытии срока мужчина был освобожден, но теперь получил новый срок. Преступление он совершил в квартире, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В тот день рецидивист распивал спиртное у себя дома, в компании своих друзей. В разгар застолья в тиру вошла женщина, оказавшаяся тещей из гостей. Она передала зятю телефон, попросив его кому-то срочно позвонить.

Хозяина квартиры разозлило то, что женщина вошла в его дом без спроса. Он начал на нее кричать, а когда та, испугавшись, убежала к себе, бросился в погоню. С собой мужчина прихватил бензопилу. Когда соседка открыла ему дверь, он запустил бензопилу и пригрозил женщине такими словами: «Я тебя сейчас по кускам распилю». Женщина очень испугалась, она видела, что сосед агрессивно против нее настроен. Ей удалось выбежать из квартиры и подъезда на улицу, где она начала звать на помощь. В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

ИА «Орелград»