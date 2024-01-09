В Орле прокуратура заставила УК осушить подвал

В орган надзора обратились жильцы дома.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, жалоба поступила от граждан, проживающих в доме по улице Маяковского, 62. Они заявили, что подвал здания затоплен водой, а их управляющая компания бездействует.

Прокурору Заводского района выехал на место. Изучив ситуацию, он внёс руководителю «Орловской жилищной компании» представление об устранении нарушений. Только после этого управляющая компания организовала работы по откачке воды из подвала.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. Прокуратура продолжает держать данный вопрос на контроле.

Кроме того, прокурор области поручил представителям ведомства в районах по-прежнему тщательно отслеживать подобные коммунальные проблемы.

ИА «Орелград»