Морозы вывели из строя до 50% техники мусороперевозчиков

Рост свалок на месте контейнерных площадок в Орловской области объяснили, но неубедительно.

Вопрос о перебоях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами обсудили на аппаратном совещании 9 января. Член правительства Орловской области Сергей Латынин отметил, что с 2024 года начал работу ЭкоПолис. По словам чиновника, мусоросортировочный комплекс и полигон действуют стабильно. Выгрузка занимает не более 15 минут.

«Были зафиксированы сбои в перевозке», – констатировал Сергей Латынин.

В отдельные дни до 50% мусоровозов не выходили на маршруты. Регоператор привлек 12 дополнительных единиц для оказания содействия перевозчикам, сообщил Сергей Латынин.

Губернатор Андрей Клычков посетовал, что все выходные пришлось обсуждать вывоз мусора.

«Не ожидали зимы. Детский сад, – оценил глава региона. – Все понимали – прогноз был за неделю», – подчеркнул Андрей Клычков.

Также губернатор отметил, что проезжал по ряду районов Орловской области – «там бардак». Он призвал главу УК «Зеленая Роща» тщательнее контролировать графики вывоза и состояние площадок накопления мусора.

ИА “Орелград”