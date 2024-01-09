В Орле выложат эмбриона из лампадок

Мероприятие посвятят Году семьи.

Акцию под названием «Детский смех» организует Орловская митрополия. Она состоится у Богоявленского собора 13 января, в субботу, в 19 часов.

Вначале в соборе отслужат молебен по 14 тысячам младенцев, убиенным в Вифлееме. Затем у церкви участники акции выложат из лампадок символическое изображение восьминедельного эмбриона человека. После состоится детский праздник и пройдёт чаепитие.

Как пояснили в митрополии, акция направлена на поддержку многодетных семей и документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», принятого Священным Синодом Русской Православной Церкви. Кроме того, она пройдёт в рамках всероссийского Года семьи.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»