В полиции оценили итоги праздников в Орловской области

Убийство, семейные бытовые конфликты на фоне алкоголя, ДТП.

О происшествиях в первые дни нового года рассказал на аппаратном совещании 9 января начальник УМВД по Орловской области Юрий Савенков.

«Относительно спокойно. Спокойней, чем в предыдущие годы», – оценил начальник орловской полиции.

Восемь материалов составлено за продажу пиротехники, шесть – за ее использование, 41 – мелкое хулиганство, 22 – распитие алкоголя в общественных местах, 25 – нахождение на публике в состоянии опьянения. 270 раз правоохранители выезжали на семейные бытовые конфликты, разгоревшиеся на фоне принятия алкоголя. 31 декабря обнаружено тело убитого мужчины. Позже в Оке нашли тело женщины, причастной к нанесению смертельных травм.

6 января на улице мужчина скончался от травматического шока. Всего от медиков в полицию поступило 85 сообщений о травмированных гражданах.

В Орловской области произошло 11 ДТП с пострадавшими, в том числе травмы получили четыре ребенка. Выявлено 619 нарушений правил дородного движения. Поймали шесть водителей без прав, несколько пьяных и отказавшихся от освидетельствования.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил правоохранителей за работу. Глава региона предложил поощрить людей, которые оберегали покой граждан, когда большинство отдыхало.

ИА «Орелград»