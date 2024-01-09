Власти запланировали деньги на «Судбищенскую битву»

Финансирование запланировано в рамках сразу нескольких программ.

Проект создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» получил финансовое обеспечение на 2024 год. Необходимые средства на это, включая проектно-изыскательские работы, правительство Орловской области заложило в паспорт межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Общий объем финансирования данного проекта составляет 263,982 миллиона рублей.

Кстати, его реализация предусмотрена подпрограммой «Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов в Орловской области», которая является частью государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Таким образом, финансирование проекта закреплено сразу в трех важных целевых документах.

К тому же чуть ранее администрация города Орла утвердила собственную целевую программу, задачей которой является благоустройство территории областного центра, на которой планируется строительство мемориального комплекса. Сам проект, как уже рассказывал «Орелград», был презентован осенью 2023 года. Более того, в конце ноября Орловская область презентовала концепцию мемориального комплекса «Судбищенская битва» в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Руководитель регионального департамента культуры Наталья Георгиева рассказала тогда о старте проекта, его туристическом потенциале и значении для Орловской области и страны в целом.

«Весной 2021 года сотрудники Института Археологии РАН выявили на территории Новодеревеньковского района место Судбищенской битвы 1555 года, – напомнили по этому случаю в пресс-службе губернатора. – По поручению губернатора Андрея Клычкова, который поддержал инициативу создания проекта мемориального комплекса, был создан организационный комитет по увековечиванию памяти о Судбищенской битве. Идею создания комплекса поддержали и на федеральном уровне».

Правительство страны выделило Орловской области из федерального бюджета субсидию для создания комплекса, который, согласно разработанной концепции, будет отражать основные вехи истории Орловского края – ратные подвиги защитников Отечества, саму битву 1555 года, а также жизнь и быт Орловской крепости.

По данным пресс-службы губернатора, в настоящий момент концепция предполагает создание музейно-образовательного пространства, включающего в себя следующие объекты: объект культурного наследия федерального значения «Торговые ряды» в городе Орле; околомузейное пространство – Сквер Богоявленской площади; место слияния рек Оки и Орлика – памятник археологии «Детинец Орловской крепости»; поле Судбищенской битвы.

«Проектируемый мемориальный комплекс будет способствовать повышению туристской привлекательности Орловской области и формированию позитивного имиджа региона, приоритетного для туризма», – заключили в ведомстве.

ИА «Орелград»