Белгородсоцбанк требует возвещения убытков за Красный мост

Иск на 178 млн рублей предъявлен Объединенному муниципальному заказчику Орла.

Он принят Арбитражным судом Белгородской области к рассмотрению в конце декабря 2023 года. АО УКБ Белгородсоцбанк требует возмещения убытков вследствие необоснованного предъявления требований по банковской гарантии №Г01/025/20 от 20.11.2020 в размере 178 013 602,76 руб, расходы по оплате государственной пошлины.

Стороны вызваны на собеседование 13 февраля 2024 года. Третьими лицами в разбирательстве выступают ООО «Ремспецмост» (первый подрядчик, занимавшийся реконструкцией Красного моста, уличенный в мошенничестве) и управление строительства администрации Орла.

ИА “Орелград”