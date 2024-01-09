Белгородсоцбанк требует возвещения убытков за Красный мост

9.1.2024 | 9:53 Важное, Новости, Происшествия

Иск на 178 млн рублей предъявлен Объединенному муниципальному заказчику Орла.

Фото: администрация Орла

Он принят Арбитражным судом Белгородской области к рассмотрению в конце декабря 2023 года. АО УКБ Белгородсоцбанк требует возмещения убытков вследствие необоснованного предъявления требований по банковской гарантии №Г01/025/20 от 20.11.2020 в размере 178 013 602,76 руб, расходы по оплате государственной пошлины.

Стороны вызваны на собеседование 13 февраля 2024 года. Третьими лицами в разбирательстве выступают ООО «Ремспецмост» (первый подрядчик, занимавшийся реконструкцией Красного моста, уличенный в мошенничестве) и управление строительства администрации Орла.

ИА “Орелград”


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