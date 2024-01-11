Нарушения при закупке медоборудования вскрыла КСП

Аудиторы узнали, как используется новое оборудование орловских больниц.

В Орловской области при поставке медицинского оборудования и выполнении капитального ремонта ФАПов в 2021-2023 годах были нарушены сроки по 34 контрактам из 107. Об этом говорится в анализе эффективности использования имущества, закупленного центральными районными больницами в рамках национального проекта «Здравоохранение». Аналитическую работу провели специалисты областной Контрольно-счетной палаты. Из отчета следует, что закупка имущества производилась при реализации региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области».

За период с 2021 года по первое полугодие 2023 года центральным районным больницам в областном бюджете было предусмотрено 418 миллионов рублей. Аудиторы проверили наличие у ЦРБ санитарно-эпидемиологических заключений на закупленные 20 рентгеновских аппаратов на сумму 182,5 миллиона рублей. Было установлено, что из 10 центральных районных больниц такое заключение имеется только у Плещеевской ЦРБ.

В Должанской, Колпнянской, Кромской и «Сосковской ЦРБ проводится ремонт поликлиник, поэтому рентген-аппараты временно размещены в других помещениях. То есть оборудование на сумму 44,268 миллиона рублей введено в эксплуатацию, но не используется по назначению, что является следствием некачественного планирования мероприятий программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в части установления сроков закупки оборудования и проведения капитального ремонта зданий ЦРБ – к такому выводу пришли в КСП.

На момент проверки Глазуновская, Дмитровская, Новодеревеньковская и Мценская ЦРБ только готовили документы для оформления заключений. То есть, считают в КСП, рентгеновское оборудование, закупленное на сумму 98,871 миллиона рублей, в нарушение требований СанПиН в тот момент использовалось больницами для оказания медицинских услуг «при недопустимости такой эксплуатации в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения».

ИА «Орелград»