В Орловскую область поступила детская вакцина от кори

11.1.2024 | 17:27 Медицина, Новости

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Фото: Администрация Орла

Новая партия вакцины от кори для детей пришла в наш регион буквально на днях. Об этом сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Вакцинация от кори проводится на Орловщине с апреля 2023-го года. Адресатами являются и дети, и взрослые – либо вообще не привитые и не переболевшие, либо привитые, но лишь однократно.

За это время от кори вакцинировали около 1000 взрослых и около 200 детей. За весь предыдущий год корь диагностировали у 19 человек. Зафиксированы как единичные случаи, так и несколько очагов заболевания.

Ранее стало известно, что в Покровской ЦРБ открылось новое отделение.

ИА «Орелград»


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