В Орле банк незаконно требовал деньги у банкрота

Кредитную организацию уличили в неправомерных действиях.

В Орловской области судебные приставы защитили нарушенные права местного жителя, которого незаконно донимали так называемые сборщики долгов. Детали истории раскрыли в пресс-службе регионального Управления ФССП России. Ранее в это ведомство поступила жалоба от гражданина, который просил защитить его от действий публичного акционерного общества, то есть от кредиторов, которые, по мнению орловца, грубо нарушали законодательство.

«В ходе проверки было установлено, что определением Арбитражного суда Орловской области местный житель признан банкротом, – сообщили в службе судебных приставов. – Была введена процедура реструктуризации долгов, следовательно, взаимодействие со стороны банка с гражданином должно быть прекращено. Однако от представителей кредитной организации продолжали поступать телефонные звонки с требованиями оплаты просроченной задолженности».

По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, поскольку в действиях кредитной организации усматривались признаки нарушения законодательства. Дело было рассмотрено в установленном порядке, в итоге банк привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Его наказали штрафом в размере 100 тысяч рублей, после чего «противоправные действия в отношении заявителя прекратились».

«УФССП России по Орловской области напоминает, что при столкновении с неправомерными действиями коллекторов и кредиторов при возврате просроченной задолженности граждане могут направить заявление в Управление с указанием своих ФИО, контактных данных, – подчеркивают в ведомстве. – В нем следует изложить суть обращения и приложить к нему в качестве дополнительных доказательств имеющиеся фото-, видео-, аудиоматериалы, скриншоты, детализацию звонков, полученные письма или смс-сообщения. Кроме того, заявление можно направить в электронном виде посредством «Интернет-приемной», функционирующей на официальном сайте УФССП».

ИА «Орелград»