В Орле появился свой Человек-паук

В Северном районе замечен неадекватный орловец.

Он атаковал дом на улице Бурова, 34. Местные жители зафиксировали это на фото и видео.

Мужчина повис на газовой трубе многоэтажного дома, на уровне верхней части первого этажа, но не смог залезть дальше. По предварительным данным, пострадало окно одной из квартир.

Также орловцы пишут, что видели, как в этот же вечер возмутитель спокойствия бегал по двору, издавал громкие крики и валялся в снегу. Не исключено, что он находился под действием наркотических веществ.

В комментариях мужчину сравнивают не только с Человеком-пауком, но и с Карлсоном.

ИА «Орелград»