В Орле открылась выставка пугающего писателя

В «Бунинке» создали экспозицию в честь Эдгара Алана По.

В Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина в отделе документов на иностранных языках заработала выставка «Edgar Allan Poe». Посетить ее можно до 24 января. Уже из названия понятно, что выставка посвящена Эдгару Аллану По, всемирно известному американскому поэту, прозаику, литературному критику и редактору. Он также был известен как теоретик искусства и мыслитель. На выставке представлена литература о жизни и творчестве Эдгара По, а также его произведения на русском и английском языках.

Некоторые его произведения являются поистине пугающими, ведь По серьезно увлекался мистикой и потусторонним миром, пытался познать тайны человеческого подсознания. «Основной жанр его творчества – короткие новеллы в духе немецких романтиков, в которых с пугающей достоверностью описываются невероятные жуткие ситуации («Береника», «Падение дома Ашеров» и др.), – говорят в «Бунинке». – Считается основоположником детективного жанра («Убийство на улице Морг», «Похищенное письмо» и др.). Единственный роман – «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима».

Славу По обрел после выхода в свет сборника «Ворон» в 1845 году, Кстати, умер писатель в 1849 году в возрасте 40 лет. Причем обстоятельства его смерти до сих пор являются тайной. В «Бунинке» также отмечают, что Эдгар По был кумиром европейских и русских модернистов, которые восхищались магией и особым ритмом его стихов. «Его произведения неоднократно издавались на русском языке, причем редакторами и переводчиками становились знаменитые поэты и прозаики – Александр Блок, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый. Эдгар Аллан По навсегда вписал свое имя в зал славы мировой литературы», – резюмируют в областной библиотеке.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»