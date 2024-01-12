Ремонт ФАПов может обернуться капитальным скандалом?

Сроки были нарушены, а за качеством работ никто не следил.

Контрольно-счетная палата Орловской области изучила, как проводился капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в период с 2021 по первую половину 2023 года. Было установлено, что примерно в трети случаев сроки выполнения контрактов оказались нарушены. Аудиторы в своем отчете приводят и другие нарушения с указанием конкретных примеров. Так, по мнению аудиторов, при капитальном ремонте Павловского фельдшерско-акушерского пункта подрядчиком ООО «Долина» были предъявлены, а Залегощенской ЦРБ были оплачены работы на сумму 137,4 тысячи рублей, выполнение которых фактически не подтверждено. Общая стоимость выполненных работ по данному объекту составила 3,2 миллиона рублей.

При ремонте Титовского фельдшерско-акушерского подрядчиком ООО «Строй-Ремонт» были предъявлены, а Шаблыкинской ЦРБ оплачены объемы работ и стоимость материалов на сумму 191,4 тысячи рублей, выполнение которых фактически не подтверждено. В данном случае общая стоимость выполненных работ составила 3,552 миллиона. Кроме того, КСП считает, что в отсутствии правовых оснований стороны изменили существенные условия контракта, повлекшие продление срока выполнения работ с 20 июля 2022 года до 30 декабря 2022 года и неправомерную выплату аванса подрядчику в размере 1,075 миллиона рублей. «Указанные действия заказчика привели к невозможности взыскания с подрядчика 50 процентов от суммы начисленной неустойки в размере 114,6 тысячи рублей», – следует из отчета проверяющих.

Нарушения были вскрыты и при осуществлении капитального ремонта фельдшерско-акушерского пункта «АГЛОС», где заказчиком выступала Новосильская ЦРБ, а подрядчиком – компания Строй Гранд». Цена контракта составила 2,671 миллиона рублей, размер оплаченного аванса – 801,4 тысячи. КСП считает, что в нарушение Федерального закона № 44-ФЗ сторонами было заключено дополнительное соглашение, предусматривающее продление срока выполнения работ по контракту на 60 календарных дней (до 23 марта 2023 года) в отсутствие предоставленной подрядчиком независимой гарантии.

Кроме того, заказчиком не было реализовано право на осуществление контроля и технического надзора за выполнением работ, соответствием объемов и качества строительным нормам и правилам. Вследствие этого, как выяснили аудиторы, техническое состояние здания фельдшерско-акушерского пункта «АГЛОС» по результатам проведенной экспертизы определено как аварийное, что «указывает на утрату областного имущества и необходимость дополнительных расходов на его демонтаж».

«Учреждением не приняты меры по реализации права, предусмотренного статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями независимой гарантии, на обращение в кредитную организацию ПАО АКБ «Металлинвестбанк» с целью взыскания в бесспорном порядке аванса в размере 0,8 миллиона рублей и штрафных санкций в период действия независимой гарантии, – говорится также в отчете КСП. – В настоящий момент исковые требования заказчика об определении стоимости выполненных подрядчиком работ и взыскании выплаченного аванса находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Орловской области».

ИА «Орелград»